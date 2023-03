Panică la Manchester City! Erling Haaland s-a accidentat în cantonamentul Norvegiei

Erling Haaland (22 ani) traversează o perioadă formidabilă la Manchester City. Sosit vara trecută pe Etihad, atacantul norvegian a marcat 42 de goluri și a oferit 5 pase decisive în 37 de meciuri disputate în toate competițiile.

Convocat la naționala Norvegiei pentru meciurile cu Spania și Georgia, Erling Haaland a suferit o accidentare la inghinali și nu își va putea ajuta echipa în primele două meciuri din preliminariile Campionatului European din 2024, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

„Erling Haaland va rata meciurile cu Spania și Georgia din cauza unei accidentări la inghinali. A plecat din cantonamentul Norvegiei”, a fost mesajul postat de Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Erling Braut Haaland will miss the games against Spain and Georgia due to a groin injury ???????????????? #MCFC

Haaland has left the Norway squad, as official FA statement announced. pic.twitter.com/iAbvgZQZuu