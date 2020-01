"NU MA, NU MA IEI!" :)) Imagini SENZATIONALE din vestiarul lui Standard Liege! Jucatorii au cantat alaturi de Dragus in romana

Denis Dragus si-a facut "botezul" la Standard Liege.

Dragus a fost cumparat de Standard Liege in vara trecuta, de la Viitorul. Belgienii au platit in schimbul atacantului 1.8 milioane de euro.

Romanul nu a reusit sa se impuna la Standard Liege, dar recent, antrenorul belgienilor a declarat ca se va baza mai mult pe Dragus in viitorul apropiat.

Colegii au tinut sa ii faca botezul lui Dragus si acesta a fost nevoit sa cante o melodie in vestiar. Piesa aleasa a fost una pe placul colegilor, care au ales sa cante impreuna cu el. Dragus a interpretat melodia celor de la O-Zone: Dragostea din tei. Paul M'Poku, colegul de origine congoleza al lui Dragus stia versurile melodiei si a cantat impreuna cu romanul.

Dragus a fost rezerva in ultima etapa pentru Standard Liege si ultimul meci in care a evoluat a fost pe 21 decembrie, cand a fost folosit 2 minute in infrangerea cu 2-1 din deplasarea de la Waasland-Beveren.