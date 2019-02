McGregor are o CLONA! A intrat in cusca si nimanui nu i-a venit sa creada: arata si se BATE la fel ca el! VIDEO

Maurice Adorf, un luptator german necunoscut, a trait momentul carierei. S-a batut intr-o gala din Hamburg. Nu victoria reusita in fata adversarului a atras atentia. Asemenarea izbitoare cu superstarul Connor McGregor l-a facut celebru pe internet! Adorf a luptat doar de doua ori in cariera. Viseaza sa ajunga la succesul fantastic al lui McGregor. Pana acum, are procentaj 100% de victorii. :)



My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA