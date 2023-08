Mohamed Salah și-a decis viitorul!

Cotat la 65 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, starul egiptean ar mai avea contract cu echipa de pe Anfield până la finalul sezonului 2024/25, însă oferta primită din Arabia Saudită ar putea schimba totul.

Liverpool a primit o ofertă voluminoasă, de peste 100 milioane de euro, pentru serviciile lui Mohamed Salah, de la Al Ittihad, iar jurnalistul Rudy Galetti a remarcat faptul că starul egiptean își dorește să se concretizeze mutarea.

????????️ Mohamed #Salah informed #Liverpool that he would like to join #AlIttihad starting a new experience in ????????.

⏳ The final decision is up to #LFC and Klopp: as told, there is a huge bid (more than $100m) for the ???????????????????????????? club to let him go.

???? Monday 28th Aug is the deadline. ????⚽ https://t.co/QFAFGRDlBe pic.twitter.com/BS8lc7pBMj