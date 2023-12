”Minciuni!” Sergi Roberto și-a stabilit viitorul

Din 2013, fundașul dreapta joacă pentru echipa de seniori a catalnilor. De atunci, Sergi Roberto a bifat 355 de apariții, a reușit să marcheze 17 goluri și să paseze decisiv în 40 de situații diferite, în peste 20 de mii de minute petrecute în echipamentul Barcei.

Sergi Roberto a vorbit despre viitorul său. Fundașul dreapta care și-a dedicat toată cariera până acum la FC Barcelona a subliniat faptul că se gândește doar la clubul catalan și că nu va pleca sub nicio formă la alte echipe, cum ar fi Inter Miami sau Palmeiras.

”Vorbesc doar cu Barca. Pentru moment, nu mă duc la altă echipă. Zvonurile cu privire la Inter Miami sau Palmeiras... toate sunt minciuni. Aș vrea să încerc MLS, dar e o experiență pe care o las pentru viitor, nu acum”, a spus Sergi Roberto, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

