Mikel Arteta, dărâmat după ce Arsenal a pierdut dramatic titlul: „Trebuie să găsesc o modalitate de a ridica jucătorii!”

Arsenal a condus 248 de zile în Premier League, din etapa a treia până în a 34-a, când Manchester City a preluat prima poziție. Șansele „tunarilor” de a cuceri mult râvnitul titlu s-au spulberat în runda cu numărul 37, odată cu înfrângerea administrată de Nottingham Forest, 0-1.

Mikel Arteta, la pământ după înfrângerea cu Nottingham Forest, care a făcut-o pe Manchester City campioană

La finalul partidei, Mikel Arteta și-a găsit cu greu cuvintele pentru a-și exprima dezamăgirea pentru modul în care Arsenal a pierdut campionatul în Premier League. Cu toate acestea, antrenorul spaniol a precizat că fanii londonezi merită o victorie în ultimul meci din competiția internă, pe teren propriu, contra lui Wolves.

„Este o zi foarte tristă, am lucrat 11 luni pentru acest obiectiv și am fost primii atât de mult timp, a Am fost în luptă, dar nu a fost suficient. Acum va trebui să trecem peste asta.

Va trebui să ne vindecăm în următoarele zile, este foarte dureros. Sunt extrem de trist. Trebuie să găsesc o modalitate de a ridica jucătorii. Avem o săptămână grea în față și o mare responsabilitate, de a juca în fața fanilor noștri (n.r. împotriva lui Wolverhampton) care au fost extraordinari tot sezonul și merită un joc foarte bun”, a declarat Mikel Arteta după înfrângerea cu Nottingham Forest.

Manchester City a devenit campionă în Anglia cu trei meciuri rămase până la final. De asemenea, elevii lui Pep Guardiola au ocazia de a realiza o triplă istorică, dacă le vor învinge pe Manchester United și Inter Milano în finala FA Cup, în direct pe PRO Arena și VOYO, respectiv finala UEFA Champions League.