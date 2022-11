Marcelo Bielsa negociază cu un club din Premier League! Echipa pe care o poate prelua ”El Loco”

Pe banca celor de la Leeds, Bielsa a reușit o performanță fantastică. A reușit să promoveze echipa de pe Elland Road în Premier League după 17 ani, dar a fost demis înainte de finalul sezonului precedent, din cauza rezultatelor modeste ale echipei în primul eșalon.

Acum, Bielsa este aproape de a reveni în Premier League. Bournemouth, echipă care a rămas recent fără antrenorat, a demarat negocierile cu antrenorul sud-american și i-a oferit un contract valabil până la finalul sezonului 2022-2023, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

#Bournemouth have opened talks to try to sign Marcelo #Bielsa as new manager. Offered a contract until June 2023 with option for 2024. #transfers #AFCB