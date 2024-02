Manchester United, invincibilă în 2024! La câte succese consecutive au ajuns "diavolii roșii"

Formația antrenată de Erik ten Hag a obținut o victorie importantă, impunându-se la limită, scor 2-1.

Scorul a fost deschid de Rasmus Hojlund, în minutul 17, însă gazdele au egalat în minutul 67, prin Douglas Luiz. Introdus pe teren în minutul 73, Scott McTominay a marcat golul victoriei în minutul 86.

În urma acestui rezultat, Manchester United a ajuns la patru victorii consecutive și a urcat pe locul șase în clasament, la cinci puncte distanță de poziția a cincea, ocupată chiar de Aston Villa. Lider este Liverpool, cu 54 de puncte.

???????? Rasmus Højlund in the last 5 games for Manchester United:

⚽ 5 goals

???? 2 assists pic.twitter.com/PyCAC2lBk5