Manchester City, lecție de fotbal pentru rivalii de la United. S-a impus cu 4-1 într-un meci dominat autoritar 

După victoria celor de la Liverpool, formația antrenată de Pep Guardiola avea nevoie de o victorie pentru a își consolida poziția de lider în Premier League.

Starurile de la City nu au stat mult pe gânduri, iar Kevin De Bruyne a deschis scorul încă din minutul 5. Belgianul a bifat dubla după reușita din minutul 28, iar Mahrez a nu s-a lăsat mai prejos și a marcat tot două goluri, în minutele 68 și 92. Singura reușită a oaspeților a fost reușită de Sancho, în minutul 22.

