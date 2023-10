La evenimentul care s-a desfășurat în capitala Franței au fost prezenți cei mai importanți oameni din fotbalul internațional, ceremonia fiind una de prestigiu.

Membrii fiecărei echipe au realizat fotografii pe covorul roșu. Când a venit rândul celor de la FC Barcelona să facă poze, Ilkay Gundogan a plecat de lângă grup, spre surprinderea lui Marc ter Stegen și Alejandro Balde, apărând speculații despre o posibilă tensiune în rândul echipei.

Mundo Deportivo a dezvăluit că motivul pentru care mijlocașul german s-a îndreptat într-o altă direcție, ar fi avut legătură cu faptul că a fost chemat de organizatori pentru realizarea unei fotografii individuale.

not Gündogan leaving the Barca squad right before them taking the group picture

tears man he actually hates them & doesn’t want to be there ???????? pic.twitter.com/7LVPLJr7Of