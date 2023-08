Manchester City a rezolvat un transfer de 100 de milioane de euro! Jucătorul face vizita medicală

Acum, campioana Europei este foarte aproape de a rezolva al doilea transfer al perioadei de vară. Josko Gvardiol (21 de ani), fundașul lui RB Leizpig, este de câteva luni pe lista lui Manchester City, iar acum transferul se poate face pentru 100 de milioane de euro.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, transferul croatului la echipa care domină fotbalul englez se va face. Gvardiol va face vizita medicală în cursul zilei de vineri, iar Manchester City a semnat deja toate documentele necesare mutării.

Astfel, este de așteptat ca anunțul oficial al transferului lui Gvardiol la Manchester City să vină în următoarele ore.

Dacă cifra transferului va ajunge la 100 de milioane de euro, atunci croatul va deveni cel mai scump fundaș din istorie.

Joško Gvardiol, in Manchester and set to undergo medical tests today. Man City have signed all documents with Leipzig on Friday. ???????? #MCFC

Medical will start early morning then time to sign the contract.

Joško, finally new Man City player. pic.twitter.com/mWE4SuPbDz