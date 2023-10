Lovitură pentru Liverpool! Un titular s-a accidentat și va fi operat

Fundaşul scoţian Andy Robertson, accidentat la un umăr cu naţionala ţării sale, ar putea fi supus unei operaţii şi, evident, absenta o perioadă de timp, a anunţat echipa sa, Liverpool, prin vocea antrenorului Jurgen Klopp, scrie AFP.

Căpitanul Scoţiei s-a accidentat săptămâna trecută în timpul înfrângerii cu 2-0 în partida cu Spania, în calificările pentru EURO 2024.

"Jucătorul şi clubul au luat decizia de a opta pentru o intervenţie chirurgicală. Era doar o mică şansă să scăpăm fără operaţie, dar, până la urmă, medicii ne-au îndrumat spre această soluţie", a spus Klopp, potrivit Agerpres.

Sâmbătă, Liverpool va întâlni concitadina Everton, în Premier League.

Andy Robertson, aflat la Liverpool din 2017, a jucat în opt meciuri din acest sezon pentru echipa lui Jurgen Klopp și a marcat un gol în partida cu Wolves (3-1).

