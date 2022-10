Lovitura grea pentru Liverpool! S-a accidentat unul dintre cei mai importanți "cormorani"

Luis Diaz s-a accidentat în înfrângerea "cormoranilor" cu Arsenal din Premier League, scor 2-3, iar Jurgen Klopp a fost nevoit să-l înlocuiască în minutul 42 cu Roberto Firmino.

Cu un start fantastic de sezon, marcând de trei ori și pasând decisiv în două situații în opt apariții, Luis Diaz nu va mai putea fi utilizat de Klopp pentru mult timp de acum încolo.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, columbianul va lipsi 10 meciuri și ar putea reveni după ce se va încheia Campionatul Mondial din Qatar.

Liverpool star Luís Diaz will miss next 10 games following his knee injury vs Arsenal, confirmed. ???????????? #LFC

He’s expected to return at the end of December, after the World Cup. pic.twitter.com/UfWaE2PQvR