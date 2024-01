Klopp, despre gestul înspăimântător pe care îl face înaintea fiecărui meci: "Am acest ritual dintotdeauna"

Cu toate acestea, Klopp are un ritual prin care baga spaima în unii dintre adversari. Înaintea fiecărui meci, neamțul își ia câteva minute pentru a urmări încâlzirea adversarilor. Acesta se oprește fix la centrul terenului și încearcă să găsească un punct slab pe ultima sută de metri.

Jurgen Klopp a vorbit în premieră despre acest lucru, în cadrul unui interviu acordat pentru Amazon Prime și găzduit de fostul portar Ben Foster (40 de ani). De două ori campion în Premier League cu Manchester United, Foster a fost curios să afle de ce Jurgen Klopp stă cu ochii pe fiecare adversar la încâlzire.

Managerul de pe Anfield i-a dat un răspuns sincer:

"Am acest ritual dintotdeauna. Eu sunt obligat să-mi fac treaba până începe meciul. Când ne strângem în vestiar le mai dau câteva sfaturi, dar îimi cunosc jucătorii, nu avem ce să mai schimbăm în ultimul moment. Stau la centrul terenului pentru că vreau să văd echipa adversă și să înțeleg ce se întâmplă acolo.

Uneori mai vezi un jucător care șchioapătă, sau un jucător care face ceva special cu mingea. Încerc doar să înțeleg starea lor de spirit și ce pot face în acel moment. Nu văd nimic interesant atunci când echipele fac doar exerciții fizice la încălzire. Îmi place mai mult să-i urmăresc atunci când se joacă cu mingea, când mai leagă niște pase.

O singură dată am făcut acest ritual ca să intimidez o echipă adversă. S-a întâmplat împotriva fostului meu club, Borussia Dortmund. Dacă spune cineva că am acest scop la fiecare meci, să știi că nu e adevărat. Îmi place doar să mă uit, să observ echipa", a transmis Klopp, potrivit sursei citate.

Ben Foster on Klopp watching the opposition train pre-match:

He stands there arms behind his back and he’s just watching. I’m doing my warmup thinking ‘just don’t let one in.’

I mentioned to him when he stands on the halfway line… he said ‘no I didn’t know that (it intimidates… pic.twitter.com/oAr5qpWI0F