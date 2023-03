Julian Alvarez semnează! Contract până în 2028 pentru campionul mondial

După ce a câștigat cel mai râvnit trofeu din fotbal alături de naționala țării sale, Alvarez a fost dorit de mai multe cluburi importante din Europa, dar se pare că va rămâne la Manchester City, cu care are, oricum, contract până în 2027.

”Cetățenii” vor să-și asigure serviciile sud-americanului pe o perioadă mai lungă, astfel că acesta este pe cale de a semna un contract valabil pentru încă un sezon, adică până în 2028, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Chiar dacă a evoluat mai mult din postura de rezervă la Manchester City, pentru că joacă pe același post cu Erling Haaland, Julian Alvarez este văzut drept un jucător important pentru viitorul campioanei Angliei, astfel că oficialii clubului nici nu vor să audă de un transfer.

