Jucătorul de 35 milioane de euro al lui United, distrus de fani după înfrângerea cu Chelsea: "Ne-a costat meciul"

Pe Stamford Bridge gazdele au început foarte bine, iar Conor Gallagher a deschis scorul în minutul 4. Cole Palmer a majorat avantajul londonezilor în minutul 19, transformând un penalty, dar elevii lui Erik ten Hag au revenit incredibil, în numai cinci minute.

Alejandro Garnacho a înscris în minutul 34, iar Bruno Fernandes a egalat în minutul 39. Manchester United a crezut că a dat lovitura decisivă în minutul 67, prin Garnacho, dar finalul a fost epic.

În minutul 90+6, Dalot s-a împiedicat în careu şi a căzut peste Madueke, s-a dat penalty pe care Cole Palmer l-a transformat, restabilindu-se egalitatea, 3-3. La următorul atac al lui Chelsea, Cole Palmer a reuşit să înscrie cel de-al treilea gol şi londonezii s-au impus cu 4-3.

Susținătorii "diavolilor roșii" nu au avut milă de jucătorul portughez, pe care l-au acuzat că meciul a fost pierdut din cauza greșelilor pe care le-a comis în apărare.

"Ne-a costat meciul. De lăudat când joacă bine, dar astăzi a fost teribil", "Dalot nu a făcut altceva decât să comită faulturi inutile", "Nu am cuvinte despre Dalot", "Dalot și Manchester United să meargă în iad", au fost câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

În acest sezon, Diogo Dalot a jucat în 40 de partide pentru Manchester United, marcând patru goluri și oferind patru assisturi.

