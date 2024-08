Chelsea a oficializat transferul atacantului portughez Pedro Neto de la Wolverhampton Wanderers, pentru o sumă impresionantă de 63 de milioane de euro, incluzând bonusurile.

Neto, în vârstă de 24 de ani, a semnat un contract pe șapte ani cu clubul londonez și a devenit astfel a noua achiziție a verii pentru Chelsea.

Neto s-a alăturat lui Wolverhampton în 2019, după ce a fost transferat de la Lazio pentru 17,9 milioane de euro. De-a lungul celor patru ani petrecuți la Wolves, el a strâns 135 de apariții, a marcat 14 goluri și a oferit 24 de pase decisive. Deși a avut performanțe notabile, cariera lui la Wolves a fost marcată de numeroase accidentări, care l-au făcut să rateze un total de 112 meciuri pentru club și națională.

Prezentarea lui Neto la Chelsea a fost una inedită, acesta fiind întâmpinat de fani pe gazonul de la Stamford Bridge în pauza meciului amical dintre Chelsea și Inter. Ultimul test al londonezilor înainte de începerea Premier League s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Transferul lui Pedro Neto aduce totalul cheltuielilor lui Chelsea în această fereastră de mercato la aproximativ 189 de milioane de euro, clubul având deja opt achiziții notabile înainte de sosirea sa, printre care Kiernan Dewsbury-Hall, Omari Kellyman și Marc Guiu.

