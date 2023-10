Harry Maguire tot nu se dă bătut. Ce spune despre ultima ofertă primită

Cotat la 20 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul englez mai are contract cu echipa „diavolilor roșii” până la finele sezonului 2024/25.

În vară, Manchester United a primit o ofertă de 70 de milioane de euro pentru a-i lăsa pe Harry Maguire și pe Scott McTominay să plece la West Ham, însă conducerea de pe Old Trafford a refuzat suma.

La mai bine de două luni de la momentul respectiv, Harry Maguire a subliniat că nu a vrut nici el, dar nici clubul să ajungă la West Ham. Fotbalistul a evidențiat că vrea să se lupte pentru a-și recăpăta locul în primul „11” al „diavolilor roșii”.

„Oportunitatea de a merge la West Ham... Nici eu și nici clubul nu am acceptat. West Ham e un club mare, dar focusul meu e pe Manchester United și vreau să mă lupt pentru locul meu”, a spus Harry Maguire, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???????? Harry Maguire on West Ham deal collapsed: “The actual opportunity to go to West Ham, it wasn’t agreed between both clubs and myself”.

“West Ham are a massive club but my full focus is still on Manchester United and I want to fight for my place”. pic.twitter.com/ZIM8nODxKP