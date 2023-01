Atacantul Harry Kane a marcat unicul gol al meciului câştigat de Tottenham, scor 1-0, cu Fulham, în campionatul Angliei.

Kane a marcat în minutul 45+1 şi a ajuns la 266 de goluri pentru Tottenham.

Needed a win like that after a tough couple of results. Very proud to level Jimmy Greaves’ record just looking for one more to break it now! pic.twitter.com/wutoucU7tC