Harry Kane are statuie, dar nu poate fi văzută! Motivul bizar al englezilor

Kane, născut într-un oraşul Chingford, din regiunea Londrei, este golgheterul istoric al clubului Tottenham Hotspur şi al naţionalei Angliei.

În 2019 şi 2020, consiliul local din Waltham Forest, de care aparţine Chingford, a alocat 7.200 de lire sterline pentru realizarea unei statui a jucătorului, care îl reprezintă aşezat pe o bancă, transmite Agerpres.

De atunci, încercările de a găsi o locaţie potrivită pentru amplasarea statuii s-au dovedit fără succes, după ce ideea iniţială de a fi amplasată în staţia de metrou din Chingford a eşuat şi ea, compania Transport For London, care gestionează transportul din capitala Angliei, considerând-o un risc pentru cetăţeni.

De asemenea, amplasarea acesteia în parcul Ridgeway nu a primit acordul autorităţilor din aceleaşi motive de siguranţă.

Harry Kane: Chingford statue in storage for years with nowhere to go https://t.co/smX5n8PoEp