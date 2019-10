Golul anului in Europa! A marcat din propria jumatate de teren cu capul | VIDEO VIRAL

Galinski, fotbalist la FC United of Manchester, a reusit probabil golul anului. Galinski a reusit sa marcheze din propria jumatate de teren, cu capul.

Golul a fost postat pe pagina de Twitter a BBC si a strans rapid numeroase comentarii.

Scoring a HEADER from your OWN HALF! ????

(???? @FCUnitedMcr/@NorthernPremLge) pic.twitter.com/GAN9uHPaoj