Gigantii fotbalului european stiu de ce-l vaneaza! Record FABULOS pentru Harry Kane la Tottenham

Harry Kane a reusit o performanta remarcabila in tricoul lui Tottenham.

Harry Kane a stabilit un record odata cu golul din penalty marcat in semifinala Carabao Cup impotriva lui Chelsea.

Harry Kane a devenit primul jucator al lui Tottenham care a marcat peste 20 de goluri in cinci sezoane consecutive.

Atacantul a reusit 20 de goluri in toate competitiile in care a evoluat pana acum in sezonul 2018/2019.

Pana acum, Kane a inscris 31 de goluri in 2014/15, 28 in 2015/16, 35 in 2016/17 si 41 in sezonul trecut.

Harry Kane este urmarit de marile echipe din Europa si se zvoneste ca el va pleca de la Tottenham la finalul acestui sezon. Real Madrid, Manchester United si Barcelona sunt candidatii de top la transferul lui Kane.