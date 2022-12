Gakpo IN, Firmino OUT? Jurgen Klopp a oferit un răspuns clar

„Cormoranii” se află pe locul șase în acest moment în Premier League, după 15 meciuri jucate. Liverpool a înregistrat, astfel, șapte victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Odată cu mutarea lui Cody Gakpo la Liverpool, locul lui Roberto Firmino se află în pericol, mai ales că atacantul brazilian nu a mai dat același randament ca în anii precedenți.

Iar Jurgen Klopp, întrebat dacă transferul respectiv îi va influența viitorul lui Firmino, care, de altfel, va intra în ultimele șase luni de contract cu formația din Merseyside, a oferit un răspuns cât se poate de clar.

„(n.r. despre bugetul din perioada de mercato din ianuarie) Astea sunt discuții pe care le avem cu conducerea. Știm ce vrem să facem. Vom vedea dacă o să și putem.

(n.r. va înfluența transferul lui Gakpo decizia lui Firmino?) Nu. Nu pentru mine. E ceva ce trebuie să-l întrebați pe Bobby”, a spus Jurgen Klopp, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

