Faraonul Salah, de neoprit! RECORD stabilit de jucatorul lui Liverpool dupa ultima etapa de Premier League

Salah se bucura de forma vietii la Liverpool. Egipteanul este lider in cursa pentru Gheata de Aur.



Sambata, jucatorul lui Liverpool a devenit primul jucator african care atinge cota 30 in era Premier League. L-a intrecut pe Didier Drogba care a marcat 29 de goluri in sezonul 2009-2010.

Egipteanul mai are patru partide la dispozitie pentru a dobori si un alt record; acela de goluri intr-un sezon de Premier League in format de 38 de partide, momentan fiind detinut de Alan Shearer, Cristiano Ronaldo si Luis Suarez cu 31 de goluri.

In cursa pentru Gheata de Aur, Salah se afla pe primul loc cu 30 de reusite, urmat de Messi (29 goluri), Lewandowski si Immobile (cate 27 fiecare).

Urmariti-l pe Salah in actiune impotriva fostei echipe in primul tur ale semifinalelor UEFA Champions League.

Liverpool - Roma, marti, 24 aprilie de la 21.45, in direct la Pro TV.