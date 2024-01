Fanii lui Tottenham au început să compună versuri cu numele lui Radu Drăgușin: „A refuzat Bayern, crede că-s de rahat” 

Cel mai bine cotat fotbalist român a ales-o pe Tottenham, după ce mai multe cluburi de top din Europa s-au luptat pentru semnătura lui. Radu Drăgușin a fost dorit și de Napoli, dar și de Bayern Munchen, care a intrat puternic în cursa pentru semnătura sa în ultimele zile de negocieri.

Drăgușin însă ajunsese deja la un acord verbal cu gruparea din Premier League, astfel că a preferat să se țină de cuvânt, iar fanii londonezi au înnebunit.

Fanii lui Spurs și-au exprimat încântarea față de transferul fundașului naționalei compunând versuri cu numele fotbalistului, care să fie cântate pe stadion. Suporterii s-au întrecut în versuri cât mai inventive, răzând și pe seama lui Bayern.

„HE CAME TO TOTTENHAM,

TO WEAR THE LILYWHITE.

REJECTED BAYERN,

HE THINKS THEY’RE FUCKING SHITE.

HE’S OUR ROMANIAN,

WHO’S A BUILT LIKE A MACHINE.

HIS NAME IS RADU,

RADU DRAGUSIN!”, au scris.

„A venit la Tottenham, pentru a purta echipamentul alb / A refuzat-o pe Bayern, crede că-s de rahat / Este românul nostru, construit ca o mașinărie / Numele lui este Radu, Radu Drăgușin”, se traduc versurile de mai sus.

HIS NAME IS RADU, RADU DRAGUSIN !

HE CAME TO TOTTENHAM, TO WEAR THE LILYWHITE.

„Acolo trăia un anume bărbat numit Radu Drăgușin / Era atât de rapid și puternic încât Marele Ange (n.r. Ange Postecoglou) l-a vrut / Majoritatea s-au uitat la el cu teroare și frică / Însă fanii lui Tottenham au spus să îl aducem / Putea pasa ca Franz Beckenbauer în momentul de vârf / Lovind pase scurte și lungi / Însă avea și acel tip de putere / Făcând intercepții atât de puternice

Ra Du Dragusin / Iubitor al echipei Tottenham / Marele Ange a spus 'prietene' și a venit la Spurs

Ra Du Dragusin / Bayern Munchen l-a dorit / A spus 'La naiba, tot merg la Spurs'”, au mai scris fanii.

Ra Du Dragusin

Lover of the Tottenham Team

Big Ange said Mate and he came to Spurs

Ra Du Dragusin

Bayern Munich wanted him

He said f*ck that I'll still come to Spurs pic.twitter.com/yOQ7ysIptc