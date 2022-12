Erik ten Hag pune presiune, după ce a auzit că starul lui Manchester United e dorit la PSG: ”Trebuie să ia o decizie”

Presa internațională a scris că ar exista un interes din partea celor de la PSG, unde ar putea fi coleg cu Leo Messi, Neymar și Kylian Mbappe. Întrebat despre posibilitatea ca Rashford să plece de la echipă, Erik ten Hag a răspuns scurt.

Antrenorul a pus presiune pe atacantul său, spunând că acesta ar trebui să ia o decizie în ceea ce-l privește, în cel mai scurt timp.

”Trebuie să ia o decizie, noi putem doar să-i arătăm că Manchester United este cel mai bun club la care poate fi”, a spus antrenorul olandez.

On deal to be extended until 2024 by triggering the option: “He has one-and-a-half years and yes, Rashford will be here for all of that”. pic.twitter.com/JDzgBz2tqc