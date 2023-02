Arsenal s-a deplasat pe terenul lui Aston Villa în etapa cu numărul 24 din Premier League. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 5, când Ollie Watkins (27 ani) l-a învins Aaron Ramsdale (24 ani) cu un șut puternic la colțul lung. Până la pauză s-a mai înscris de două ori. Bukayo Saka (21 ani) a redus din diferență, iar Philippe Coutinho (30 ani) a făcut ca scorul să fie 2-1 pentru Aston Villa după primele 45 de minute.

Repriza a doua a fost la fel de spectaculoasă. Arsenal a marcat de trei ori și și-a asigurat victoria. Prima reușită i-a aparținul lui Oleksandr Zinchenk (26 ani), care l-a învins pe Emiliano Martinez (30 ani) cu o „torpilă” de la marginea careului, ca în minutul 90+3, șutul lui Jorginho (31 ani) să fie introdus în propie poartă de proaspătul campion mondial.

When play got congested, Jorginho was keen to play diagonals and stretch Villa, when we needed calm, he give those square passes, and he played a great ball into Saka who got a shot away under pressure. You can see why Arteta wanted him at #Arsenal. #afc pic.twitter.com/FZzYE66lft