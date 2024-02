Dispariția misterioasă a "Creierului" de la Liverpool: "Nu am avut curaj să-l întrebăm pe Klopp ce s-a întâmplat"

Poreclit "Creierul", Zeljko Buvac a plecat de la Liverpool pe finalul sezonului 2017/2018. Ruptura dintre Klopp și Buvac a apărut înaintea returului cu AS Roma, din semifinalele UEFA Champions League.

Plecarea lui Zeljko Buvac de la Liverpool

Liverpool s-a calificat în finala Ligii și fără Buvac, dar a trecut cu emoții de AS Roma. După 5-2 pe Anfield, italienii s-au impus cu 4-2 pe teren propriu. A urmat finala de la Kiev, unde Real Madrid a răpus Liverpool, scor 3-1.

O fostă vedetă de pe Anfield, Roberto Firmino (32 de ani), a scris despre plecarea lui Zeljko Buvac în cartea sa, "Si Senor: My Liverpool years".

Firmino spune că a fost un șoc pentru echipă la acel moment, dar nimeni nu a avut curaj să-l întrebe pe Klopp ce s-a întâmplat cu adevărat:

"Boss (n.r Klopp) se considera inima echipei și a staff-ului, Pete (n.r Peter Krawietz) reprezenta ochii, iar Zeljko era creierul. Mâna dreaptă a lui Klopp, Zeljko, era cel mai activ om la antrenament. El organiza aproape tot și conducea ședințele de antrenament.

Plecarea lui din 2018 a fost ciudată, nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat. Nici până astăzi nu am mai auzit nimic legat de Buvac. Au fost niște zvonuri, că el și Jurgen s-ar fi contrat cu privire la unele transferuri. Sincer, niciodată nu l-am întrebat pe Boss (n.r Klopp) ce s-a întâmplat. Nimeni nu a avut curaj să-l întrebe, dar nici el nu a deschis subiectul", a transmis Firmino.

Unde a ajuns "Creierul"

După plecarea de la Liverpool, Zeljko Buvac a avut o pauză de aproape doi ani. În februarie 2020 a semnat cu Dinamo Moscova, de unde a plecat recent.

Bosniacul a ocupat funcția de director sportiv la Dinamo Moscova, echipă pe care în trecut a antrenat-o și Dan Petrescu.

Începând din acest an, Zeljko Buvac a redevenit antrenor. El o pregătește acum pe Hallescher FC, în Liga 3 din Germania.

De-a lungul carierei, Buvac a lucrat alături de Klopp la Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool.

Ce a spus Klopp despre Buvac

În 2022, Jurgen Klopp a vorbit despre plecarea misterioasă a lui Zeljko Buvac de pe Anfield:

"Am lucrat pentru mult timp alături de Zeljko Buvac. El era un antrenor cu mai multă experiență decât mine atunci când am început să colaborăm. Am fost apropiați pentru foarte mult timp, dar apoi lucrurile nu au mai funcționat. Schimbările din staff au adus mai multă energie în echipă", a transmis neamțul.

Acesta va fi și ultimul sezon pentru Klopp la Liverpool. Managerul a anunțat că pleacă din Anglia, după 9 ani petrecuți în Premier League.