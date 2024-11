Spaniolul se află la echipa de pe ”Etihad” din iulie 2016. Cu un contract scadent până la finele actualei stagiuni, Guardiola a semnat în cele din urmă extinderea înțelegerii până în 2027.



De ce a semnat Guardiola prelungirea cu Manchester City: ”Lucrul ăsta m-a făcut să nu plec”



În urmă cu 3066 de zile, Pep Guardiola a fost prezentat de echipa ”cetățenilor”, unde și-a trecut în CV șase titluri în Premier League, un trofeu UFEA Champions League, un trofeu Supercupa UEFA, două FA Cup, patru Carabao Cup și trei Supercupe ale Angliei



Guardiola a vorbit după ce a semnat cu City și a scos în evidență faptul că nu putea să-i părăsească pe ”cetățeni” după ce în acest sezon a înregistrat patru înfrângeri consecutive.



City nu a mai câștigat din octombire (1-0 vs. Southampton) și a înregistrat o înfrângere în Carabao Cup (1-2 vs. Spurs), două eșecuri în Premier League (1-2 vs. Bournemouth și 1-2 vs. Brighton) și un rezultat negativ în Champions League (1-4 vs. Sporting).



”De ce am rămas? Păi, nu am putut să plec acum. E foarte simplu. Nu mă întrebați de ce. Poate că cele patru înfrângeri sunt motivul pentru care nu am putut să plec”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter/X.



Manchester City, în campionat



După 11 etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, City se situează pe poziția secundă cu 23 de puncte. Șapte victorii, două remize și două eșecuri au înregistrat ”cetățenii” până acum.



Pentru Manchester City urmează meciul cu Tottenham Hotspur de sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 19:30, în etapa cu numărul 12 din Premier League.