CUTREMUR in fotbal la cel mai inalt nivel! Sir Alex Ferguson, acuzat ca a trucat un meci de UEFA Champions League: a urmat un meci de poveste

Cutremur in fotbal la cel mai inalt nivel.

Sir Alex Ferguson este acuzat de blat la cea mai importanta performanta a sa pe "Old Trafford". Giuseppe Pagliara, un impresar italian in varsta de 64 de ani, s-ar fi destanuit unui reporter sub acoperire ca i-a oferit un Rolex in valoare de 35.000 de euro lui Ferguson pentru ca l-ar fi ajutat sa aranjeze un meci de UEFA Champions League contra lui Juventus.

Potrivit The Sun, Pagliara a fost inregistrat de Claire Newell, reporter sub acoperire ce s-a recomandat a fi o femeie de afaceri ce vrea sa investeasca in fotbal. Italianul i-a relatat ca Sir Alex Ferguson a trucat un meci cu Juventus, partida din Liga Campionilor, iar drept rasplata legendarul antrenor a primit un ceas de aur in valoare de 35.000 de euro.

Cea mai importanta partida pentru Manchester United in UEFA Champions League, contra lui Juventus, a fost in 1999 in semifinale. Dupa 1-1 in Anglia, United a revenit spectaculos in retur, a intors scorul de la 0-2, a castigat cu 3-2 si s-a calificat in finala unde a s-a impus in fata lui Bayern Munchen dupa un meci de poveste.