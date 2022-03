Cristiano Ronaldo a stabilit unde va juca în sezonul următor! Un apropiat al portughezului face anunțul

În ultimele luni, presa britanică a scris că starul portughez ar condiționa rămânerea pe Old Trafford de o clasare în primele patru, care i-ar asigura calificarea în grupele Ligii Campionilor. Totuși, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo susține că atacantul are un alt plan.

Cristiano Ronaldo, la Manchester United și în sezonul următor

"Starul portughez a decis să continue pe Old Trafford și are încredere în sosirea unui antrenor de calibru. De partea cealaltă, Manchester United consideră că a făcut o greșeală când l-a adus pe Ralf Rangnick", scrie Manuel Sainz, jurnalist As, cunoscut pentru relația foarte bună pe care o are cu Ronaldo.

Sursa citată scrie că Ronaldo este hotărât să își ducă la bun sfârșit contractul cu Manchester United, care expiră la finalul sezonului 2022/2023, mai ales că gruparea de pe Old Trafford este pregătită să renunțe la antrenorul Ralf Rangnick, cu care nu are o relație grozavă: "Cel mai bun marcator din istoria fotbalului este încrezător că Manchester United va proceda corect cu noul antrenor, iar întăririle din vară îi vor permite echipei să spere la titlul în Premier League și la Liga Campionilor".

18 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în cele 32 de meciuri jucate după revenirea la Manchester United

Conform presei din Anglia, favorit pentru banca tehnică a lui Manchester United este olandezul Erik ten Hag (52 de ani), de la Ajax. În ultimele zile, s-a vorbit și despre posibilitatea ca Thomas Tuchel, tehnicianul lui Chelea, să facă trecerea pe Old Trafford în vară, însă o decizie finală în acest sens nu a fost luată.

Manchester United a ajuns la cinci ani consecutivi fără trofeu, iar formația de pe Old Trafford va lupta în finalul acestui sezon doar pentru o clasare în primele patru din Premier League. În prezent, echipa lui Ralf Rangnick ocupă locul 5, cu 50 de puncte, la o lungime în spatele lui Arsenal, care are două meciuri în minus.