Benjamin Sesko, internațional sloven, a impresionat în primul său sezon la RB Leipzig, unde a astras atenția mai multor cluburi din Premier League, inclusiv Arsenal, Manchester United și Chelsea. Cu toate acestea, Leipzig a făcut o mișcare strategică pentru a-l păstra pe Sesko și i-a oferit un nou contract care să-l țină la club cel puțin până vara viitoare.

Potrivit portalului britanic The Mirror, Arsenal a început deja demersurile pentru a-l aduce pe Sesko pe "Emirates". Potrivit arhicunoscutului jurnalist sportiv Fabrizio Romano, Arsenal ar fi făcut oferte și ar fi discutat cu agenții jucătorului. Italianul a mai confirmat și că Sesko a refuzat deja două oferte din Arabia Saudită și că are pe masă o propunere de prelungire a contractului de la RB Leipzig, care include o creștere salarială.

Pe lângă Arsenal, și alte cluburi mari din Premier League, cum ar fi Manchester United și Chelsea, și-au manifestat interesul pentru Sesko. Fabrizio Romano a menționat că Sesko are o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro (aproximativ 55 de milioane de lire sterline), valabilă până la sfârșitul lunii iunie. Interesul pentru atacant este uriaș și toate părțile implicate doresc să finalizeze transferul înainte de EURO 2024, transmis în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Dacă Sesko va accepta noua ofertă de la Leipzig, este puțin probabil ca acestă clauză de reziliere să rămână neschimbată. Totuși, ar putea exista un acord de tip "gentleman's agreement" care să-i permită să plece pentru o sumă considerabilă în vara următoare.

Florian Plettenberg, jurnalist sportiv, a confirmat pe rețelele sociale că Sesko este un subiect de interes concret pentru mai multe cluburi și că o decizie finală este așteptată înainte de Campionatul European din Germania.

