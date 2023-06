Chelsea i-a fixat prețul lui Romelu Lukaku! Inter Milano nu-l mai vrea

Milanezii nu vor să-l transfere definitiv pe atacantul belgian. Lukaku ar mai avea contract până în 2026 cu Chelsea, dar acesta nu intră în planurile lui Mauricio Pochettino pentru următorul sezon.

Astfel, sunt șanse mari ca Lukaku să plece de la Chelsea, iar conducerea i-a fixat deja prețul. Londonezii sunt gata să renunțe la masivul atacant belgian dacă va primi o sumă cuprinsă între 40 și 50 de milioane de euro.

Al-Hilal a trimis deja o ofetă pentru Lukaku, dar acesta nu vrea să se transfere în Arabia Saudită, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

#Chelsea don’t want to sell Romelu #Lukaku on loan, but on a permanent deal. #CFC ask €40-50M for the striker, who wants to return to #Inter and has already turned down #AlHilal’s rich bid. #transfers ???????? https://t.co/mIlwmtMijv