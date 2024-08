Romelu Lukaku s-a înțeles cu noua sa echipă! Salariu uriaș

După plecarea lui ”The Special One”, capitolinii nu activat clauza de transfer definitiv a atacantului belgian, astfel că acesta s-a întors la Chelsea, club care vrea să-l cedeze, de această dată definitiv, la o altă echipă.

Lukaku nu duce lipsă de oferte și a fost dorit de echipe din Serie A și Premier League. Aston Villa a fost ultima care a încercat să-l transfere, dar belgianul are deja alte planuri. S-a înțeles cu Napoli, acolo unde antrenor este Antonio Conte, cu care a mai lucrat în perioada petrecută la Inter Milano.

Fosta campioană a Italiei îi va oferi lui Romelu Lukaku un salariu anual de 6,5 milioane de euro, la care se vor adăuga și bonusuri în funcție de performanțele sale, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

