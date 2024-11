Omul de afaceri cu o avere de 400 de milioane de lire sterline l-a demis pe managerul Mark Robins, deși acesta era un favorit al fanilor și reușise două promovări cu trupa din West Midlands.



Mark Robins, mandat extraordinar pe banca lui Coventry City

Coventry City ocupă locul 17 din 24 de echipe ]n Championship, liga secundă din Anglia, cu 15 puncte acumulate în 14 etape jucate. Robins a fost anunțat că nu mai este antrenorul echipei, după o înfrângere contra lui Derby County (1-2), iar secundul Rhys Carr va fi interimar, până la numirea unui nou principal.



Mark Robins (54 de ani) era antrenorul actual cu cel mai lung mandat pe banca unei echipe din Championship și al treilea cel mai longeviv manager din istoria lui Coventry City. El preluase pe "The Sky Blues" în 2017, când se aflau în League Two (Liga 4), și a reușit promovări în League One (2018) și Championship (2020). În sezonul 2022-2023, echipa a ajuns până în finala play-off-ului de promovare în Premier League, dar fost învinsă de Luton, după lovituri de departajare, iar în stagiunea precedentă a jucat semifinala FA Cup, fiind eliminată greu de Manchester United, tot după penalty-uri.



Lampard, Carsley, Moyes și Bilic, pe lista posibililor înlocuitori

Lista cu posibilii înlocuitori ai acestuia îi cuprinde pe Frank Lampard (liber de contract, ultima dată interimar la Chelsea), Lee Carsley (va fi liber de contract, după despărțirea de naționala Angliei), David Moyes (liber de contract, ultima dată la West Ham United), Steve Cotterill (Forest Green Rovers), Slaven Bilic (liber de contract, ultima dată la Al-Fateh), Ruben Selles (Reading), Alex Neil (liber de contract, ultima dată la Stoke City), Dean Smith (Charlotte FC), Nathan Jones (Charlton Athletic), Steven Schumacher (liber de contract, ultima dată la Stoke City) și Matt Bloomfield (Wycombe Wanderers).



Robins a jucat ca atacant la echipe precum Manchester United, Norwich, Leicester, Copenhaga, Manchester City sau Sheffield Wednesday, iar ca antrenor le-a mai pregătit pe Rotherham United (2007-2009), Barnsley (2009-2011), Coventry City (2012-2013), Huddersfield Town (2013-2014) și Scunthorpe United (2014-2016).



