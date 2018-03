Cea mai SCUMPA cina cu nevasta! Motivul pentru care un jucator din Premier League trebuie sa plateasca 70.000 de lire amenda

Fundasul olandez Erik Pieters de la Stoke City a fost exclus din lot pentru partida cu Everton de saptamana trecuta si amendat cu 70.000 de lire dupa ce au aparut imagini cu jucatorul participand alaturi de sotia lui la o petrecere cu doar 24 de ore inaintea partidei din Premier League.

Pieters si sotia lui, Nermina Pieters-Mekic, cantareata, model si star al unui reality-show, originara din Bosnia, au participat la petrecerea de lansare a unui club din Hale - cei de la Stoke au intervenit imediat si l-au amendat pe jucator, fiind interzis prin regulamentul de ordine interioara al clubului participarea la petreceri cu mai putin de 48 de ore inaintea unei partide.

"Erik este un jucator foarte experimentat si am fost extrem de dezamagiti de el ca a iesit in oras inaintea unui meci atat de important. Ne asteptam la profesionalism din partea tuturor jucatorilor si Erik ne-a dezamagit pe toti" a declarat presedintele lui Stoke, Peter Coates, conform Daily Mail.

