Ce a spus Ange Postecoglou despre apărarea lui Tottenham după meciul în care Radu Drăgușin nu a jucat

Singurul gol al meciului a fost marcat de Nathan Ake, în minutul 88, după un corner executat de Kevin De Bruyne. Portarul a respins neconvingător, incomodat de Ruben Dias la prima bară, iar Ake a fost pe fază și a trimis balonul în plasă.

În duelul cu Manchester City, Radu Drăgușin (21 ani) a fost rezervă neutilizată, asta în contextul în care în meciul cu United din campionat a jucat 10 minute, fiind trimis în teren în minutul 85. Ange Postecoglou a optat pentru cuplul de bază de fundași centrali, format din Cristian Romero, campionul mondial, și olandezul Micky Van de Ven.

Ange Postecoglou a vorbit la finalul meciului despre apărarea echipei sale, arătându-se mulțumit de acest aspect.

„Cred că ne-am apărat bine. Nu e de parcă Vicario a avut un milion de intervenții de făcut. Este dezamăgitor să încasezi un gol atât de târziu însă nu este despre asta vorba. Am muncit din greu însă a părut să muncim la maximum să rămânem în meci, mai degrabă decât să îi dominăm”, a spus Ange Postecoglou la final.

????️| Postecoglou on his team’s performance:

“I thought we defended well. It's not like Vic had a million saves to make. So it's disappointing to concede so late but having said that, it's not what we're about. We worked hard enough but it seemed we were just working to the… pic.twitter.com/25TyOmcqLP