Ce a fost în capul lor? Manchester City își pierde starul pentru doar 60 de milioane de euro 

Bernardo Silva poate fi transferat de la Manchester City pentru 60 de milioane de euro! Aceasta este clauza pe care trebuie să o achite orice doritoare, pentru mijlocașul portughez.

Considerat printre cei mai buni mijlocași ai lumii, campion al Europei sezonul trecut cu Manchester City, Bernardo Silva are o clauză de doar 60 de milioane de euro. Deși are numai 29 de ani, fotbalistul născut la Lisabona are posibilitatea să plece oricând de la gruparea din Manchester, suma de bani pe care echipele doritoare trebuie să o plătească fiind una foarte mică dacă ne raportăm la sumele care se învârt în fotbal.

Bernardo Silva, clauză de doar 60 de milioane de euro cu Manchester City

Cu siguranță doar cluburile mari ar putea să îl convingă pe Bernardo Silva să semneze și să îl facă să plece de sub comanda lui Pep Guardiola, dar suma nu ar fi un impediment pentru formațiile care se bat an la an la câștigarea Ligii Campionilor.

Curtat intens de FC Barcelona în ultimele ferestre de mercato, Bernardo Silva a decis să rămână la Manchester City și chiar să își prelungească înțelegerea cu formația pregătită de Pep Guardiola. Însă, acum, după cum au aflat jurnaliștii englezi, el are o clauză de numai 60 de milioane de euro. Surprinzător de mică dacă ne raportăm la valoarea mijlocașului iberic.

Barcelona, printre echipele care l-au vrut în timp pe Bernardo Silva

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această perioadă de mercato sau din vară, Silva mai având acord cu campioana din Premier League până în vara lui 2026.

Bernardo Silva a fost printre primii jucători transferați de Pep Guardiola la Manchester City. În 2017, ”cetățenii” au plătit 50 de milioane de euro pentru a-l aduce de la AS Monaco.

Lusitanul a strâns 328 de meciuri, 60 de goluri în 62 de pase decisive în tricoul "cetățenilor". În sezonul precedent, Bernardo a strâns nu mai puțin de 55 de meciuri în tricoul lui City, iar cele mai importante două goluri ale sale au venit în returul cu Real Madrid (4-0), din semifinalele Ligii Campionilor, competiție la finalul căreia gruparea din Manchester City a ridicat trofeul.

În actuala stagiune are 22de meciuri, cinci goluri și trei pase decisive.

Bernardo Silva, aproape de PSG în vară

Chiar dacă Bernardo Silva s-ar fi arătat deschis la o eventuală mutare la PSG în vară, clubul din Premier League a refuzat ferm inițierea unor negocieri. De asemenea, cele două cluburi au o relație tensionată agravată de relația geopolitică dintre Qatar și Emiratele Arabe Unite, ceea ce a complicat și mai mult discuțiile.

Bernardo Silva, în vârstă de 29 de ani, va rămâne în Anglia, unde a jucat în ultimii șase ani sub comanda lui Pep Guardiola. Cotat la 80 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mijlocașul lusitan a dat de înțeles că așteaptă oferte de la alte cluburi în perioadele de mercato, dar momentan este la gruparea din Manchester.