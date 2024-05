Burnley a reacționat imediat după ce Kompany a fost prezentat la FC Bayern

”Bavarezii” și-au găsit în cele din urmă un tehnician, asta după ce Thomas Tuchel a părăsit banca echipei la finele actualei stagiuni. Chiar dacă era la un pas să rămână și pentru sezonul 2023/24, neamțul s-a despărțit în cele din urmă de clubul din Bundesliga.

Recent, în presa din străinătate a apărut informația conform căreia FC Bayern a luat legătura cu anturajul lui Vincent Kompany pentru a-l ademeni pe belgian la ”bavarezi”. Iar după puțin timp, clubul din Munchen a reușit să pună ”sigiliu” pe antrenorul lui Burnley, după ce a achitat o clauză formației proaspăt retrogradată în Championship în valoare de 12 milioane de euro.

După ce antrenorul a fost prezentat oficial la trupa din Germania, Burnley a revenit cu un comunicat din presă în care a evidențiat că a făcut tot ce i-a stat în putință să-l păstreze pe Vincent Kompany la gruparea de pe ”Turf Moor”.

”Putem confirma că Burnley FC a ajuns la un acord care îi va permite lui Kompany să părăsească 'Turf Moor'. Deși inițial am fost încrezători că-l putem păstra pe antrenorul nostru, a fost dificil de gestionat acest lucru. Înțelegem alura și prestigiul unui club precum Bayern Munchen și respectăm ambiția lui Vincent de a explora noi oportunități.

Îi dorim numai bine lui Kompany și am dori să consemnăm aprecierea noastră pentru dăruirea lui de zi cu zi de când a preluat clubul. Prioritatea noastră rămâne stabilitatea și succesul echipei și vom continua să luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că ambiția noastră e realizată - anume revenirea în Premier League.

Am început căutarea unui nou manager și vom face un anunț în cel mai scurt timp”, se arată în comunicatul emis de Burnley.

We can confirm that Burnley FC has come to an agreement that will allow Vincent Kompany to leave Turf Moor.

Whilst we were initially confident in retaining our manager, the changing dynamics of the situation made this impossible.

We understand the allure and prestige of a club… pic.twitter.com/QYEoNGxC4V