Ar fi transferul carierei! Un roman, aproape de mutarea in Premier League: englezii au urgentat negocierile

Un pusti roman se afla la un pas de transferul carierei. E dorit in Premier League.



Dennis Politic a impresionat in fotbalul englez, mai exact in liga a treia acolo unde joaca titular, si este dorit de Aston Villa si Wolverhampton. Presa engleza scrie ca romanul ar putea face un salt si mai spectaculos si ar putea ajunge chiar in Premier League.

Everton insista pentru transferul mijlocasului in varsta de 19 ani. Faptul ca si Glasgow Rangers s-a interesat de Politic i-a determiat pe cei de la Everton sa urgenteze negocierile cu Bolton.

Dennis Politic a plecat din Romania in 2012, alaturi de parintii care s-au stabilit in Marea Britanie. El a semnat cu Manchester United, dar apoi a ajuns la Bolton. Pana acum, in acest sezon, Dennis Politic a inscris de 11 ori pentru Bolton.