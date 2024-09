Borna atinsă de Trent Alexander-Arnold, la o zi după oferta de 100 milioane de euro pentru Nantes

În meciul împotriva celor de la Bournemouth de sâmbătă, 21 septembrie, fundașul dreapta al lui Liverpool a reușit să atingă un nou prag impresionant în cariera sa, contribuind la cel de-al 100-lea gol pentru clubul său.

Conform Opta, assistul său pentru golul lui Luis Diaz a marcat cea de-a 100-a contribuție directă la gol pentru Liverpool, în toate competițiile.

Până acum, Alexander-Arnold a înregistrat 19 goluri și 81 de pase decisive în 316 apariții pentru "cormorani".

Această performanță vine la doar o zi după ce presa internațională a dezvăluit că Trent Alexander-Arnold intenționează să achiziționeze clubul francez Nantes, fostul club al lui Ciprian Tătărușanu.

Afacerea, care ar fi evaluată la aproximativ 100 de milioane de euro, ar urma să fie realizată prin fondul de investiții al tatălui său.

