Bombă în Premier League! Chelsea pregătește revenirea secolului. Antrenorul și-a dat acordul

Londonezii sunt în căutarea unui tehnician. La primul meci fără Graham Potter pe bancă, Chelsea a obținut un rezultat de egalitate acasă, pe Stamford Bridge, împotriva celor de la Liverpool, care nici ea nu e în cea mai bună formă.

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, Chelsea a discutat cu Frank Lampard pentru a deveni interimar la fosta sa echipă. Englezul a mai fost principal la formația la care a făcut senzație în timpul carierei sale fotbalistice, în perioada iulie 2019 - ianuarie 2021.

Frank Lampard ar urma să fie interimar până la finalul sezonului actual. Chelsea comunică în continuare cu Julian Nagelsmann și Luis Enrique în ceea ce privește preluarea echipei, dar abia după ce se va încheia actuala stagiune, a mai scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Chelsea are in concrete talks with Frank Lampard to become caretaker manager until the end of the season ???????? #CFC

Discussions with Julian Nagelsmann and Luis Enrique continue for future project.

Lampard, 100% prepared to accept the job.

Final green light, up to the board. pic.twitter.com/HPZzPccqPn