'Bestia' Traore a ZGUDUIT BARA cu sutul asta! A inscris cu noroc dupa o cursa nebuna! Portarul a ramas MUT 

Echipa lui Espirito Santo a castigat meciul cu Leeds cu un gol inscrs in minutul 64, dupa o actiune superba a lui Adama Traore.

Fotbalistul de 25 de ani care a impresionat cu fizicul sau a plecat intr-o actiune individuala de la jumatatea terenului advers, si-a driblat adversarii, iar apoi a sutat puternic de la distanta. Balonul trimis de atacant a zguduit bara lui Meslier, iar apoi s-a lovit din portarul cazut si a intrat direct in poarta.

Astfel, Traore a provocat golul victoriei pentru echipa sa. Leeds a egalat in minutul 78 prin Bamford, insa golul a fost anulat cu ajutorul VAR, pe motiv de ofsaid, starnind din nou controverse in Premier League.

I mean technically, the linesman flagged it as offside... VAR didn't overturn it.

Tbf, you were up against a MOTM GK performance from Patricio who robbed you of all 3pts. pic.twitter.com/pKfLdqjvXs