Arsenal pune la cale prima mutare după ce a pierdut titlul în Premier League

„Tunarii” se pregătesc pentru noul sezon de Premier League, dar și pentru prezența în grupele Ligii Campionilor.

După ce a încheiat pe locul doi o stagiune în care a fost favorită la câștigarea titlului pentru mai mult de jumătate de sezon, echipa de pe Emirates vrea să fie din nou pretendentă la titlu.

Declan Rice este dorit de vicecampioana Angliei. Proaspătul câștigător al trofeului Conference League alături de „ciocănari” a triumfat în finala disputată de londonezi împotriva Fiorentinei, scor 2-1.

Arsenal new contracts plan continue as Martin Ødegaard’s next one on the list — negotiations will take place soon. ⚪️???? #AFC

Martinelli, Saka, Ramsdale and now Will Saliba until June 2027 are key part of the project.

Reiss Nelson extension, also close. pic.twitter.com/9XUjDzVCV1