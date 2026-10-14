Clubul Arsenal Londra a anunţat personalul său că intenţionează să elimine 60 de posturi, la doar câteva luni după ce a câştigat primul titlu din Premier League după mai bine de două decenii, informează The Telegraph.

Se pare că vestea concedierilor a fost comunicată angajaţilor miercuri dimineaţă, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Richard Garlick, directorul executiv al clubului.

Arsenal vrea să elimine 60 de posturi din cadrul clubului

Telegraph Sport a relatat luna trecută că angajaţii se temeau de reduceri de personal după ce clubul a angajat firma de consultanţă Boston Consulting Group pentru a analiza activitatea clubului.

Reducerile de personal nu vor afecta direct personalul care lucrează direct cu jucătorii din echipele de seniori masculine şi feminine, precum şi din academie, ci se vor concentra mai degrabă pe departamentele din afara terenului. Posturile din cadrul Fundaţiei Arsenal, funcţiile comunitare şi departamentul de securitate nu vor fi, de asemenea, afectate.

Vestea concedierilor vine la şapte zile după ce clubul a anunţat că antrenorul Mikel Arteta a semnat un nou contract avantajos. Se consideră că spaniolul este acum cel mai bine plătit antrenor din Premier League, după ce a semnat un contract pe patru ani în valoare de aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe an.

Arsenal, pierderi financiare în ultimii șapte ani

Situaţiile financiare ale clubului Arsenal arată că acesta a înregistrat pierderi timp de şapte ani consecutivi, în ciuda îmbunătăţirilor semnificative obţinute pe teren sub conducerea lui Arteta, scrie News.ro.

Cele mai recente rapoarte financiare, pentru sezonul 2024-25, au evidenţiat, de asemenea, o creştere remarcabilă a costurilor operaţionale, care au urcat la 201 milioane de lire sterline, de la 148 milioane de lire sterline în sezonul precedent.