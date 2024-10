După șapte etape, echipa pregătită de Arne Slot are 18 puncte și este lider în campionat, având un punct în plus față de Manchester City și Arsenal. În plus, Liverpool are punctaj maxim și în Champions League, după disputarea primelor două etape.

Orkun Kokcu, ținuta lui Arne Slot

După ce a ratat transferul lui Martin Zubimendi, iar în perioada de mercato din vară i-a adus doar pe Federico Chiesa și pe Giorgi Mamardashvili, Liverpool a început deja să pregătească lista de ținte, pentru iarnă.

Publicația Record anunță că Orkun Kokcu (23 de ani) se află pe lista de interes a cormoranilor, mai ales că Arne Slot a lucrat cu mijlocașul central la Feyenoord.

În prezent, Orkun Kokcu evoluează la Benfica, iar Liverpool a trimis oamenii să-l urmărească la mai multe partide, inclusiv la victoria cu Atletico Madrid, din Champions League.

Jucătorul turc are contract cu Benfica până în 2028 și o clauză de reziliere de 150 de milioane de euro, însă sursa citată precizează că un club care ar plăti 80 de milioane de euro are șanse să obțină semnătura fotbalistului.