Heung-Min Son și-a criticat public colegii de la Tottenham după meciul cu Chelsea. Unul s-a simțit vizat și a reacționat imediat

Tottenham a început excelent, iar în minutul 11 avea deja 2-0, după golurile lui Solanke și Kulusevski. Radu Drăgușin a intrat pe teren după doar un sfert de oră, în urma unor noi probleme medicale acuzate de argentinianul Cristian Romero.

Heung-Min Son, după Tottenham - Chelsea 3-4: "Nu putem să continuăm să primim goluri așa"



Jadon Sancho a redus din handicap în minutul 17, iar repriza secundă a fost de coșmar pentru Tottenham. Chelsea a transformat două penalty-uri prin Cole Palmer, după două intervenții neglijente ale lui Yves Bissouma și Pape Matar Sarr, iar Enzo Fernandez a înscris și el.



Heung-Min Son, cel care a stabilit scorul final în minutul 90+6, nu și-a putut ascunde dezamăgirea la final. Starul sud-coreean de la Tottenham a criticat intervențiile care au dus la penalty-urile primite de Chelsea, părând că face referire în special la cea a lui Bissouma asupra lui Caicedo.



"Este foarte dezamăgitor ceea ce s-a întâmplat. Nu știu ce să spun. Am jucat excelent în prima jumătate de oră, însă apoi am fost foarte neglijenți la goluri încasate. Am senzația că am pierdut din cauza unor mici detalii.



Într-o competiție atât de importantă este important să marchezi în momente de acest tip. Simt că și eu am dezamăgit echipa și îmi pare rău.



Nu putem să continuăm să primim goluri așa. Nu avem voie să ne mai aruncăm așa (n.r - se referă la penalty-urile dictate în favoarea lui Chelsea). Pot vorbi acum mult despre greșeli, dar prefer să dau vina pe mine pentru ocaziile pe care le-am ratat", a spus Son, la Sky Sports.

Yves Bissouma se consideră vinovat pentru eșecul contra lui Chelsea

Yves Bissouma (30 de ani), cel care a comis un fault evident asupra lui Moises Caicedo în propriul careu, și-a prezentat scuzele după eșecul contra lui Chelsea.



"Sunt foarte trist că din cauza mea am pierdut meciul. Îmi pare rău și îmi asum responsabilitatea pentru asta. Voi învăța din ceea ce s-a întâmplat, iar acum este momentul să vă arăt cine sunt cu adevărat", a scris Bissouma, pe Instagram.