Antonio Conte a purtat primele discuții cu șefii lui Manchester United! Cerința specială a italianului

Conducerea va lua o decizie în următoarele ore în ceea ce-l privește pe antrenorul norvegian și a luat deja legătură cu Antonio Conte, ultima oară campion cu Inter Milano, în prezent liber de contract.

Dacă Solskjaer va fi demis, Conte va fi prima opțiune a celor de la Manchester United. S-au purtat deja primele discuții între cele două părți, iar antrenorul italian ar fi cerut un contract valabil pe trei sezoane, notează jurnalistul Nicolo Schira.

În campionat, Manchester United este pe locul șapte, cu 14 puncte, la opt puncte distanță de liderul Chelsea.

Antonio #Conte has given his willingness to join #ManchesterUnited as new coach. If Ole Gunnar #Solsjkaer will be sacked (#MUFC’s board will decide in the next hours), the italian coach will be the first choice as replacement. Conte asks 3-years contract. #transfers #MUFC #mutd