Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, portughezul a semnat cu Atletico Madrid în iulie 2019, după ce spaniolii au plătit Benficăi nu mai puțin de 127 de milioane de euro pentru serviciile jucătorului.

Până își va găsi o nouă echipă, jucătorul de 24 de ani a revenit la formația din Madrid, pentru care a evoluat o repriză în amicalul cu Getafe, în care a și marcat.

Fanii nu au reacționat pozitiv la reîntoarcerea portughezului și l-au fluierat în timpul partidei de pregătire, adresându-i și cuvinte jignitoare.

????????| Atlético Madrid fans were chanting against Joao Félix during their preseason game yesterday, shouting:

"That Portuguese, son of a b*tch." ????????????

