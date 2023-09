130.000 de euro amendă pentru Van Dijk. Reacția olandezului

Cotat la 35 milioane de euro, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, fundașul central olrandez mai are contract cu Liverpool până la finalul sezonului 2024/25.

Liverpool a făcut deplasarea pe „St. James' Park” în etapa a treia pentru confruntarea cu Newcastle. În minutul 28, Virgil van Dijk a fost eliminat din cauza unui fault și a avut, ulterior, o reacție vehementă.

La mai bine de 10 zile de la incident, publicația ESPN scrie că Virgil Van Dijk, care a lipsit de la meciul cu Aston Villa (3-0), va mai lipsi o partidă și, mai mult, va fi amendat cu 100,000 de lire sterline (128,000 de euro).

„Van Dijk a fost suspenda și amendat pentru limbaj abuziv și vulgar îndreptat către arbitru, după cartonașul roșu din mecuil cu Newcastle”, au scris cei de la ESPN UK.

Virgil van Dijk has been suspended for an extra game and fined £100,000 for using 'abusive and insulting' language towards the referee after his red card vs. Newcastle. pic.twitter.com/TeLJmGKrch